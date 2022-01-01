Direktori Syarikat
Checkmarx
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

Checkmarx Gaji

Gaji Checkmarx berkisar dari $117,476 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pengurus Produk di peringkat rendah hingga $238,800 untuk Jualan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Checkmarx. Dikemas kini terakhir: 9/6/2025

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan $30K+ (kadang kala $300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Jurutera Perisian
Median $118K
Pemasaran
$214K
Pengurus Produk
$117K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Jualan
$239K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$135K
Arkitek Penyelesaian
$213K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Checkmarx ialah Jualan at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $238,800. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Checkmarx ialah $173,938.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Checkmarx

Syarikat Berkaitan

  • Coinbase
  • Spotify
  • Roblox
  • Flipkart
  • PayPal
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain