Pampasan Jurutera Perisian Full-Stack in United States di Charles Schwab berkisar dari $91.1K seyear untuk 54 hingga $163K seyear untuk 58. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $120K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Charles Schwab. Kemaskini terakhir: 11/12/2025

Purata Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham ()
Bonus
54
Software Developer I(Tahap Permulaan)
$91.1K
$86.7K
$114
$4.2K
55
Software Developer II
$115K
$106K
$0
$8.4K
56
Software Developer III
$129K
$122K
$0
$7.4K
57
Software Developer IV
$161K
$143K
$0
$17.1K
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Charles Schwab, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (25.00% tahunan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian Full-Stack di Charles Schwab in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $176,750. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Charles Schwab untuk peranan Jurutera Perisian Full-Stack in United States ialah $127,000.

