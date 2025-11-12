Pampasan Jurutera Perisian Backend in United States di Charles Schwab berkisar dari $97.6K seyear untuk 54 hingga $206K seyear untuk 59. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $118K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Charles Schwab. Kemaskini terakhir: 11/12/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham ()
Bonus
54
$97.6K
$90.8K
$0
$6.8K
55
$114K
$104K
$1.1K
$9K
56
$131K
$122K
$0
$8.4K
57
$156K
$140K
$2K
$13.9K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Charles Schwab, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (25.00% tahunan)