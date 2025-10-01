Direktori Syarikat
Chainlink Labs
Chainlink Labs Jurutera Perisian Gaji di Greater London Area

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Greater London Area di Chainlink Labs berjumlah £134K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Chainlink Labs. Kemaskini terakhir: 10/1/2025

Pakej Median
company icon
Chainlink Labs
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Jumlah setahun
£134K
Tahap
L3
Asas
£86.4K
Stock (/yr)
£48K
Bonus
£0
Tahun di syarikat
1 Tahun
Tahun pengalaman
4 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Chainlink Labs?

£121K

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Gaji Latihan Industri

Jadual Vesting

20%

THN 1

20%

THN 2

20%

THN 3

20%

THN 4

20%

THN 5

Jenis Saham
Options

Di Chainlink Labs, Options tertakluk kepada jadual vesting 5 tahun:

  • 20% diperoleh dalam 1st-THN (20.00% tahunan)

  • 20% diperoleh dalam 2nd-THN (5.00% suku tahunan)

  • 20% diperoleh dalam 3rd-THN (5.00% suku tahunan)

  • 20% diperoleh dalam 4th-THN (5.00% suku tahunan)

  • 20% diperoleh dalam 5th-THN (5.00% suku tahunan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Chainlink Labs in Greater London Area berada pada jumlah pampasan tahunan £215,250. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Chainlink Labs untuk peranan Jurutera Perisian in Greater London Area ialah £123,098.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Chainlink Labs

Sumber Lain