Chainlink Labs Perekrut Gaji

Pakej pampasan Perekrut median in United States di Chainlink Labs berjumlah $115K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Chainlink Labs. Kemaskini terakhir: 12/6/2025

Pakej Median
company icon
Chainlink Labs
Sourcer
Los Angeles, CA
Jumlah setahun
$115K
Tahap
L3
Asas
$115K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Tahun di syarikat
1 Tahun
Tahun pengalaman
4 Tahun
Penyerahan Gaji Terkini
Tiada gaji dijumpai
Jadual Vesting

20%

THN 1

20%

THN 2

20%

THN 3

20%

THN 4

20%

THN 5

Jenis Saham
Options

Di Chainlink Labs, Options tertakluk kepada jadual vesting 5 tahun:

  • 20% diperoleh dalam 1st-THN (20.00% tahunan)

  • 20% diperoleh dalam 2nd-THN (5.00% suku tahunan)

  • 20% diperoleh dalam 3rd-THN (5.00% suku tahunan)

  • 20% diperoleh dalam 4th-THN (5.00% suku tahunan)

  • 20% diperoleh dalam 5th-THN (5.00% suku tahunan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Perekrut di Chainlink Labs in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $162,500. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Chainlink Labs untuk peranan Perekrut in United States ialah $107,500.

