Pakej pampasan Perekrut median in United States di Chainlink Labs berjumlah $115K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Chainlink Labs. Kemaskini terakhir: 12/6/2025
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
20%
THN 1
20%
THN 2
20%
THN 3
20%
THN 4
20%
THN 5
Di Chainlink Labs, Options tertakluk kepada jadual vesting 5 tahun:
20% diperoleh dalam 1st-THN (20.00% tahunan)
20% diperoleh dalam 2nd-THN (5.00% suku tahunan)
20% diperoleh dalam 3rd-THN (5.00% suku tahunan)
20% diperoleh dalam 4th-THN (5.00% suku tahunan)
20% diperoleh dalam 5th-THN (5.00% suku tahunan)
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/chainlink-labs/salaries/recruiter.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.