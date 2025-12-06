Pampasan Pengurus Projek in Canada di CGI berkisar dari CA$93.6K seyear untuk Project Manager hingga CA$113K seyear untuk Senior Project Manager. Pakej pampasan yearan median in Canada berjumlah CA$98.7K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan CGI. Kemaskini terakhir: 12/6/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Associate Project Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Project Manager
$68.1K
$65.3K
$1.9K
$934
Senior Project Manager
$81.9K
$80.5K
$816
$556
Lead Project Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
