Pampasan Pengurus Projek in Canada di CGI berkisar dari CA$93.6K seyear untuk Project Manager hingga CA$113K seyear untuk Senior Project Manager. Pakej pampasan yearan median in Canada berjumlah CA$98.7K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan CGI. Kemaskini terakhir: 12/6/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Tambah KompBandingkan Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Associate Project Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Project Manager
$68.1K
$65.3K
$1.9K
$934
Senior Project Manager
$81.9K
$80.5K
$816
$556
Lead Project Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Projek di CGI in Canada berada pada jumlah pampasan tahunan CA$128,107. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di CGI untuk peranan Pengurus Projek in Canada ialah CA$96,226.

