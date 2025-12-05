Direktori Syarikat
Purata jumlah pampasan Perkhidmatan Pelanggan in United States di CGI berkisar dari $33.2K hingga $48.4K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan CGI. Kemaskini terakhir: 12/5/2025

Purata Jumlah Pampasan

$38.1K - $43.5K
United States
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$33.2K$38.1K$43.5K$48.4K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Apakah tahap kerjaya di CGI?

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Perkhidmatan Pelanggan di CGI in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $48,380. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di CGI untuk peranan Perkhidmatan Pelanggan in United States ialah $33,210.

