CGG Gaji

Julat gaji CGG adalah dari $65,631 dalam pampasan total tahunan untuk Saintis Data di hujung bawah hingga $99,735 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja CGG. Terakhir dikemas kini: 8/17/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $68.3K
Penganalisis Data
$86.6K
Saintis Data
$65.6K

Jurutera Geologi
$69.7K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$99.7K
Soalan Lazim

Den högst betalande rollen som rapporterats på CGG är Pengurus Kejuruteraan Perisian at the Common Range Average level med en årlig total kompensation på $99,735. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på CGG är $69,650.

