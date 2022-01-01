CFGI Gaji

Julat gaji CFGI adalah dari $84,575 dalam pampasan total tahunan untuk Penganalisis Kewangan di hujung bawah hingga $131,340 untuk Perunding Pengurusan di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja CFGI . Terakhir dikemas kini: 8/17/2025