CEVA
  • Gaji
  • Jurutera Perkakasan

  • Semua Gaji Jurutera Perkakasan

CEVA Jurutera Perkakasan Gaji

Pakej pampasan Jurutera Perkakasan median in Israel di CEVA berjumlah ₪581K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan CEVA. Kemaskini terakhir: 12/4/2025

Pakej Median
company icon
CEVA
SOC Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Jumlah setahun
$173K
Tahap
L3
Asas
$131K
Stock (/yr)
$20K
Bonus
$21.3K
Tahun di syarikat
1 Tahun
Tahun pengalaman
6 Tahun
Apakah tahap kerjaya di CEVA?
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Sumbang

Jawatan Termasuk

Jurutera ASIC

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perkakasan di CEVA in Israel berada pada jumlah pampasan tahunan ₪793,240. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di CEVA untuk peranan Jurutera Perkakasan in Israel ialah ₪579,400.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk CEVA

Sumber Lain

