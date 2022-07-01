Direktori Syarikat
Cervello
Cervello Gaji

Julat gaji Cervello adalah dari $90,450 dalam pampasan total tahunan untuk Jurutera Perisian di hujung bawah hingga $243,210 untuk Pengurus Program di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Cervello. Terakhir dikemas kini: 8/17/2025

$160K

Pengurus Program
$243K
Pengurus Projek
$148K
Jurutera Perisian
$90.5K

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Cervello ialah Pengurus Program at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $243,210. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Cervello ialah $148,255.

