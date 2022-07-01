Direktori Syarikat
CertiK Gaji

Julat gaji CertiK adalah dari $102,000 dalam pampasan total tahunan untuk Saintis Data di hujung bawah hingga $653,250 untuk Pengurus Projek di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja CertiK. Terakhir dikemas kini: 8/17/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $160K

Jurutera Perisian Full-Stack

Saintis Data
Median $102K
Pengurus Sains Data
$209K

Pereka Produk
$146K
Pengurus Produk
$219K
Pengurus Projek
$653K
Penganalisis Keselamatan Siber
$175K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$624K
Soalan Lazim

El rol con mayor salario reportado en CertiK es Pengurus Projek at the Common Range Average level con una compensación total anual de $653,250. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación de acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en CertiK es $192,035.

