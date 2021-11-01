Direktori Syarikat
Certify Gaji

Julat gaji Certify adalah dari $51,618 dalam pampasan total tahunan untuk Operasi Perkhidmatan Pelanggan di hujung bawah hingga $252,461 untuk Jualan di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Certify. Terakhir dikemas kini: 8/17/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $97.7K
Pengurus Produk
Median $170K
Penganalisis Perniagaan
$121K

Perkhidmatan Pelanggan
$51.7K
Operasi Perkhidmatan Pelanggan
$51.6K
Saintis Data
$159K
Operasi Pemasaran
$99.5K
Pereka Produk
$106K
Jualan
$252K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$226K
Soalan Lazim

Die am besten bezahlte Rolle, die bei Certify gemeldet wurde, ist Jualan at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $252,461. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei Certify gemeldet wurde, beträgt $113,063.

