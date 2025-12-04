Direktori Syarikat
CertifID
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Pengurus Program Teknikal

  • Semua Gaji Pengurus Program Teknikal

CertifID Pengurus Program Teknikal Gaji

Purata jumlah pampasan Pengurus Program Teknikal in United States di CertifID berkisar dari $159K hingga $216K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan CertifID. Kemaskini terakhir: 12/4/2025

Purata Jumlah Pampasan

$170K - $205K
United States
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$159K$170K$205K$216K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Kami hanya memerlukan 3 lagi Pengurus Program Teknikal penyerahans di CertifID untuk membuka kunci!

Jemput rakan-rakan dan komuniti anda untuk menambah gaji secara tanpa nama dalam masa kurang dari 60 saat. Lebih banyak data bermakna wawasan yang lebih baik untuk pencari kerja seperti anda dan komuniti kami!

💰 Lihat Semua Gaji

💪 Sumbang Gaji Anda


Sumbang
Apakah tahap kerjaya di CertifID?

Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Pengurus Program Teknikal tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Program Teknikal di CertifID in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $216,404. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di CertifID untuk peranan Pengurus Program Teknikal in United States ialah $158,572.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk CertifID

Syarikat Berkaitan

  • Roblox
  • Uber
  • Square
  • Spotify
  • SoFi
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/certifid/salaries/technical-program-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.