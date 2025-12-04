Direktori Syarikat
CERN
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Pembantu Pentadbiran

  • Semua Gaji Pembantu Pentadbiran

CERN Pembantu Pentadbiran Gaji

Purata jumlah pampasan Pembantu Pentadbiran in Switzerland di CERN berkisar dari CHF 33.2K hingga CHF 46.2K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan CERN. Kemaskini terakhir: 12/4/2025

Purata Jumlah Pampasan

$43.9K - $51.7K
Switzerland
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$41K$43.9K$51.7K$57.1K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Kami hanya memerlukan 3 lagi Pembantu Pentadbiran penyerahans di CERN untuk membuka kunci!

Jemput rakan-rakan dan komuniti anda untuk menambah gaji secara tanpa nama dalam masa kurang dari 60 saat. Lebih banyak data bermakna wawasan yang lebih baik untuk pencari kerja seperti anda dan komuniti kami!

💰 Lihat Semua Gaji

💪 Sumbang Gaji Anda


Sumbang
Apakah tahap kerjaya di CERN?

Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Pembantu Pentadbiran tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pembantu Pentadbiran di CERN in Switzerland berada pada jumlah pampasan tahunan CHF 46,188. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di CERN untuk peranan Pembantu Pentadbiran in Switzerland ialah CHF 33,161.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk CERN

Syarikat Berkaitan

  • Databricks
  • Pinterest
  • Google
  • LinkedIn
  • Apple
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/cern/salaries/administrative-assistant.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.