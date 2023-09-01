Direktori Syarikat
CERN Gaji

Julat gaji CERN adalah dari $47,822 dalam pampasan total tahunan untuk Pembantu Pentadbiran di hujung bawah hingga $114,875 untuk Jurutera Perkakasan di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja CERN. Terakhir dikemas kini: 8/17/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $89.1K

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Perisian Backend

Saintis Penyelidikan

Saintis Data
Median $76.6K
Pembantu Pentadbiran
$47.8K

Jurutera Perkakasan
$115K
Ahli Teknologi Maklumat (IT)
$92.2K
Jurutera Mekanikal
$83.3K
Soalan Lazim

El rol con mayor salario reportado en CERN es Jurutera Perkakasan at the Common Range Average level con una compensación total anual de $114,875. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación de acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en CERN es $86,165.

