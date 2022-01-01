Direktori Syarikat
Ceridian Gaji

Julat gaji Ceridian adalah dari $52,260 dalam pampasan total tahunan untuk Perkhidmatan Pelanggan di hujung bawah hingga $279,390 untuk Sumber Manusia di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Ceridian. Terakhir dikemas kini: 8/17/2025

$160K

Jurutera Perisian
Software Developer I $59.1K
Software Developer II $74.9K
Software Developer III $86.7K
Senior Software Developer $97.6K
Lead Software Developer $112K

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Perisian Jaminan Kualiti (QA)

Pereka Produk
Median $92K
Perkhidmatan Pelanggan
$52.3K

Sumber Manusia
$279K
Pemasaran
$137K
Pengurus Reka Bentuk Produk
$106K
Pengurus Produk
$67.4K
Pengurus Projek
$82.6K
Pengambilan Pekerja
$68.6K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$111K
Arkitek Penyelesaian
$128K
Technical Account Manager
$88.2K
Pengurus Program Teknikal
$101K
Jadual Pemberian

33.3%

TAHUN 1

33.3%

TAHUN 2

33.3%

TAHUN 3

Jenis Saham
RSU

Di Ceridian, RSUs tertakluk kepada jadual pemberian 3 tahun:

  • 33.3% diberikan dalam 1st-TAHUN (33.30% tahunan)

  • 33.3% diberikan dalam 2nd-TAHUN (33.30% tahunan)

  • 33.3% diberikan dalam 3rd-TAHUN (33.30% tahunan)

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Ceridian ialah Sumber Manusia at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $279,390. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Ceridian ialah $92,000.

Sumber Lain