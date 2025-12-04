Direktori Syarikat
Cerberus Capital Management
Cerberus Capital Management Kapitalis Teroka Gaji

Purata jumlah pampasan Kapitalis Teroka in United States di Cerberus Capital Management berkisar dari $275K hingga $393K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Cerberus Capital Management. Kemaskini terakhir: 12/4/2025

Purata Jumlah Pampasan

$316K - $369K
United States
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$275K$316K$369K$393K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Apakah tahap kerjaya di Cerberus Capital Management?

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Kapitalis Teroka di Cerberus Capital Management in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $392,828. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Cerberus Capital Management untuk peranan Kapitalis Teroka in United States ialah $275,315.

