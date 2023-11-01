Ceragon Networks Gaji

Julat gaji Ceragon Networks adalah dari $54,380 dalam pampasan total tahunan untuk Jurutera Perisian di hujung bawah hingga $115,407 untuk Pengurus Projek di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Ceragon Networks . Terakhir dikemas kini: 8/17/2025