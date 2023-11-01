Direktori Syarikat
Ceragon Networks
Bekerja di sini? Tuntut Syarikat Anda

Ceragon Networks Gaji

Julat gaji Ceragon Networks adalah dari $54,380 dalam pampasan total tahunan untuk Jurutera Perisian di hujung bawah hingga $115,407 untuk Pengurus Projek di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Ceragon Networks. Terakhir dikemas kini: 8/17/2025

$160K

Dapatkan Bayaran, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan secara konsisten mencapai peningkatan RM600k+ (kadang-kadang RM6 juta+).Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Jurutera Elektrik
$108K
Jurutera Perkakasan
$109K
Pengurus Projek
$115K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Jurutera Perisian
$54.4K
Jawatan anda tiada?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

El rol con mayor salario reportado en Ceragon Networks es Pengurus Projek at the Common Range Average level con una compensación total anual de $115,407. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación de acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Ceragon Networks es $108,886.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan ditemui untuk Ceragon Networks

Syarikat Berkaitan

  • PayPal
  • DoorDash
  • Dropbox
  • Netflix
  • Google
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain