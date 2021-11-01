Cepheid Gaji

Direktori Syarikat
Julat gaji Cepheid adalah dari $68,340 dalam pampasan total tahunan untuk Perkhidmatan Pelanggan di hujung bawah hingga $196,015 untuk Pengurus Program di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Cepheid. Terakhir dikemas kini: 8/17/2025

$160K

Jurutera Mekanikal
Median $140K
Jurutera Perisian
Median $144K
Akauntan
$147K

Jurutera Bioperubatan
$194K
Jurutera Kimia
$131K

Jurutera Proses

Perkhidmatan Pelanggan
$68.3K
Saintis Data
$151K
Penganalisis Kewangan
$147K
Jurutera Perkakasan
$171K
Operasi Pemasaran
$112K
Pengurus Produk
$163K
Pengurus Program
$196K
Pengurus Projek
$168K
Operasi Hasil
$181K
Pengurus Program Teknikal
$171K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Cepheid ialah Pengurus Program at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $196,015. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Cepheid ialah $150,750.

