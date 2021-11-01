Cepheid Gaji

Julat gaji Cepheid adalah dari $68,340 dalam pampasan total tahunan untuk Perkhidmatan Pelanggan di hujung bawah hingga $196,015 untuk Pengurus Program di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Cepheid . Terakhir dikemas kini: 8/17/2025