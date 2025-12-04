Direktori Syarikat
Centrum Housing Finance
Centrum Housing Finance Pembangunan Perniagaan Gaji

Purata jumlah pampasan Pembangunan Perniagaan in India di Centrum Housing Finance berkisar dari ₹377K hingga ₹548K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Centrum Housing Finance. Kemaskini terakhir: 12/4/2025

Purata Jumlah Pampasan

$4.9K - $5.6K
India
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$4.3K$4.9K$5.6K$6.2K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Apakah tahap kerjaya di Centrum Housing Finance?

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pembangunan Perniagaan di Centrum Housing Finance in India berada pada jumlah pampasan tahunan ₹547,769. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Centrum Housing Finance untuk peranan Pembangunan Perniagaan in India ialah ₹377,454.

Sumber Lain

