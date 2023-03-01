Direktori Syarikat
Centric Software Gaji

Julat gaji Centric Software adalah dari $101,570 dalam pampasan total tahunan untuk Ahli Teknologi Maklumat (IT) di hujung bawah hingga $255,000 untuk Arkitek Penyelesaian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Centric Software. Terakhir dikemas kini: 8/17/2025

$160K

Pereka Produk
Median $150K
Jurutera Perisian
Median $123K
Ahli Teknologi Maklumat (IT)
$102K

Pengurus Produk
$159K
Jualan
$174K
Arkitek Penyelesaian
$255K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Centric Software ialah Arkitek Penyelesaian at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $255,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Centric Software ialah $154,600.

