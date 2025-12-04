Direktori Syarikat
Purata jumlah pampasan Operasi Hasil di CentralSquare Technologies berkisar dari $93.9K hingga $128K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan CentralSquare Technologies. Kemaskini terakhir: 12/4/2025

Purata Jumlah Pampasan

$101K - $122K
United States
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$93.9K$101K$122K$128K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Apakah tahap kerjaya di CentralSquare Technologies?

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Operasi Hasil di CentralSquare Technologies berada pada jumlah pampasan tahunan $128,180. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di CentralSquare Technologies untuk peranan Operasi Hasil ialah $93,925.

Sumber Lain

