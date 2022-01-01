CentralSquare Technologies Gaji

Julat gaji CentralSquare Technologies adalah dari $50,388 dalam pampasan total tahunan untuk Penulis Teknikal di hujung bawah hingga $172,135 untuk Arkitek Penyelesaian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja CentralSquare Technologies . Terakhir dikemas kini: 8/17/2025