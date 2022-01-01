Direktori Syarikat
CentralSquare Technologies
CentralSquare Technologies Gaji

Julat gaji CentralSquare Technologies adalah dari $50,388 dalam pampasan total tahunan untuk Penulis Teknikal di hujung bawah hingga $172,135 untuk Arkitek Penyelesaian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja CentralSquare Technologies. Terakhir dikemas kini: 8/17/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $90.2K

Jurutera Perisian Full-Stack

Kejayaan Pelanggan
$99.5K
Saintis Data
$102K

Operasi Hasil
$111K
Penganalisis Keselamatan Siber
$96.5K
Arkitek Penyelesaian
$172K
Penulis Teknikal
$50.4K
Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di CentralSquare Technologies ialah Arkitek Penyelesaian at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $172,135. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di CentralSquare Technologies ialah $99,495.

