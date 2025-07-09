Direktori Syarikat
Centific
Centific Gaji

Gaji Centific berkisar dari $50,250 dalam jumlah pampasan setahun untuk Sumber Manusia di peringkat rendah hingga $287,430 untuk Pengurus Program di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Centific. Dikemas kini terakhir: 9/10/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $70K

Jurutera Perisian Full-Stack

Saintis Data
Median $95K
Khidmat Pelanggan
$68.6K

Sumber Manusia
$50.3K
Pakar Teknologi Maklumat (TM)
$68.6K
Pengurus Program
$287K
Pengurus Program Teknikal
$80.1K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Centific ialah Pengurus Program at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $287,430. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Centific ialah $70,000.

