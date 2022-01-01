Censys Gaji

Gaji Censys berkisar dari $122,400 dalam jumlah pampasan setahun untuk Perekrut di peringkat rendah hingga $289,100 untuk Pengurus Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Censys . Dikemas kini terakhir: 9/10/2025