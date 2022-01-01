CEMEX Gaji

Gaji CEMEX berkisar dari $20,031 dalam jumlah pampasan setahun untuk Saintis Data di peringkat rendah hingga $47,179 untuk Pengurus Projek di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas CEMEX . Dikemas kini terakhir: 9/10/2025