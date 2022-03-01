Direktori Syarikat
Celigo
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

Celigo Gaji

Gaji Celigo berkisar dari $22,783 dalam jumlah pampasan setahun untuk Operasi Pemasaran di peringkat rendah hingga $207,000 untuk Pengurus Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Celigo. Dikemas kini terakhir: 9/10/2025

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan $30K+ (kadang kala $300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Jurutera Perisian
Median $29.5K

Jurutera Perisian Backend

Pengurus Produk
Median $207K
Pembangunan Perniagaan
$73.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Kejayaan Pelanggan
$98.3K
Perunding Pengurusan
$122K
Pemasaran
$201K
Operasi Pemasaran
$22.8K
Pereka Produk
$62.1K
Arkitek Penyelesaian
$59.3K
Pengurus Program Teknikal
$98K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Celigo ialah Pengurus Produk dengan jumlah pampasan tahunan $207,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Celigo ialah $85,815.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Celigo

Syarikat Berkaitan

  • Hexagon PPM
  • Turvo
  • Arcesium
  • Zoho
  • Whatfix
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain