Cedar Gaji

Gaji Cedar berkisar dari $121,000 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pengurus Produk di peringkat rendah hingga $235,000 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Cedar. Dikemas kini terakhir: 9/10/2025

$160K

Jurutera Perisian
Software Engineer I $130K
Software Engineer II $165K
Software Engineer III $230K

Jurutera Perisian Full-Stack

Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $235K
Saintis Data
Median $150K

Pengurus Produk
Median $121K
Perekrut
Median $145K
Sumber Manusia
$149K
Penganalisis Keselamatan Siber
$158K
Arkitek Penyelesaian
Median $229K
Penyelidik UX
$124K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Cedar ialah Pengurus Kejuruteraan Perisian dengan jumlah pampasan tahunan $235,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Cedar ialah $150,000.

