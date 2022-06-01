Direktori Syarikat
Pandangan Utama
    • Mengenai

    CCMSI is a leading third-party administrator for workers'​ compensation and property/casualty self-insurance programs. Since 1978, we've successfully administered and provided claim services to individual and group clients, nationwide.Our approach to claims management includes providing sound technical resources, strategic insight, efficient and accessible computer systems, cost containment practices, and the seamless administration of your losses. Our adjuster turnover rate is less than 3%. This is crucial in establishing continuity between your primary contacts and the adjustment staff.

    http://www.ccmsi.com
    Laman Web
    1978
    Tahun Ditubuhkan
    1,750
    Bilangan Pekerja
    $500M-$1B
    Anggaran Hasil
    Ibu Pejabat

