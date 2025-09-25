Direktori Syarikat
Carousell Jurutera Perisian Gaji

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Singapore di Carousell berjumlah SGD 112K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Carousell. Kemaskini terakhir: 9/25/2025

Pakej Median
Senior Software Engineer
Singapore, SG, Singapore
Jumlah setahun
SGD 112K
Tahap
L4
Asas
SGD 112K
Stock (/yr)
SGD 0
Bonus
SGD 0
Tahun di syarikat
1 Tahun
Tahun pengalaman
6 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Carousell?

SGD 210K

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Gaji Latihan Industri

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Carousell in Singapore berada pada jumlah pampasan tahunan SGD 198,312. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Carousell untuk peranan Jurutera Perisian in Singapore ialah SGD 119,973.

