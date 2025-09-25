Direktori Syarikat
Caris Life Sciences
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

Caris Life Sciences Jurutera Perisian Gaji

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in United States di Caris Life Sciences berjumlah $130K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Caris Life Sciences. Kemaskini terakhir: 9/25/2025

Pakej Median
company icon
Caris Life Sciences
Software Engineer
New York, NY
Jumlah setahun
$130K
Tahap
-
Asas
$127K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$3K
Tahun di syarikat
1 Tahun
Tahun pengalaman
1 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Caris Life Sciences?

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan $30K+ (kadang kala $300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksport DataLihat Pekerjaan Terbuka
Gaji Latihan Industri

Sumbang

Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Jurutera Perisian tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Soalan Lazim

The highest paying salary package reported for a Jurutera Perisian at Caris Life Sciences in United States sits at a yearly total compensation of $189,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Caris Life Sciences for the Jurutera Perisian role in United States is $130,375.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Caris Life Sciences

Syarikat Berkaitan

  • LEK
  • Ambry Genetics
  • Sema4
  • E4D Technologies
  • Integrated DNA Technologies
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain