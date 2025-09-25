Direktori Syarikat
CarGurus
  Gaji
  Pengurus Kejuruteraan Perisian

  Semua Gaji Pengurus Kejuruteraan Perisian

CarGurus Pengurus Kejuruteraan Perisian Gaji

Pakej pampasan Pengurus Kejuruteraan Perisian median in United States di CarGurus berjumlah $355K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan CarGurus. Kemaskini terakhir: 9/25/2025

Pakej Median
company icon
CarGurus
Senior Software Engineering Manager
Cambridge, MA
Jumlah setahun
$355K
Tahap
M3
Asas
$205K
Stock (/yr)
$120K
Bonus
$30K
Tahun di syarikat
2 Tahun
Tahun pengalaman
15 Tahun
Apakah tahap kerjaya di CarGurus?

$160K

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di CarGurus, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di CarGurus in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $500,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di CarGurus untuk peranan Pengurus Kejuruteraan Perisian in United States ialah $361,500.

Sumber Lain