Pampasan Jurutera Perisian in United States di CarGurus berkisar dari $154K seyear untuk Software Engineer hingga $272K seyear untuk Principal Software Engineer. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $244K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan CarGurus. Kemaskini terakhir: 9/25/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$154K
$130K
$13.3K
$10.8K
Senior Software Engineer
$230K
$173K
$38.5K
$18.1K
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di CarGurus, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)