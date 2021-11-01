Direktori Syarikat
Caption Health
Bekerja di sini? Tuntut Syarikat Anda

Caption Health Gaji

Julat gaji Caption Health adalah dari $129,848 dalam pampasan total tahunan untuk Penganalisis Perniagaan di hujung bawah hingga $186,563 untuk Pengurus Produk di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Caption Health. Terakhir dikemas kini: 8/13/2025

$160K

Dapatkan Bayaran, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan secara konsisten mencapai peningkatan RM600k+ (kadang-kadang RM6 juta+).Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Penganalisis Perniagaan
$130K
Pengurus Produk
$187K
Jurutera Perisian
$164K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Jawatan anda tiada?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

The highest paying role reported at Caption Health is Pengurus Produk at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $186,563. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Caption Health is $164,175.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan ditemui untuk Caption Health

Syarikat Berkaitan

  • BCG
  • FireEye
  • Modern Health
  • Mindstrong
  • Carbon Health
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain