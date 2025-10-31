Direktori Syarikat
Capital One
Capital One Pengurus Produk Gaji

Pampasan Pengurus Produk in United States di Capital One berkisar dari $111K seyear untuk Associate hingga $523K seyear untuk Vice President. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $191K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Capital One. Kemaskini terakhir: 10/31/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Associate
$111K
$107K
$0
$3.8K
Senior Associate
$132K
$126K
$0
$6.1K
Principal Associate
$126K
$117K
$500
$8.3K
Manager
$189K
$177K
$0
$12.4K
Lihat 6 Lebih Tahap
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Penyerahan Gaji Terkini
Unlock by Adding Your Salary!

Gaji Latihan Industri

Jadual Vesting

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
Options

Di Capital One, Options tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 33.3% diperoleh dalam 1st-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 2nd-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 3rd-THN (33.30% tahunan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Produk di Capital One in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $523,333. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Capital One untuk peranan Pengurus Produk in United States ialah $191,000.

