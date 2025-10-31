Pampasan Pengurus Produk in United States di Capital One berkisar dari $111K seyear untuk Associate hingga $523K seyear untuk Vice President. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $191K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Capital One. Kemaskini terakhir: 10/31/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Associate
$111K
$107K
$0
$3.8K
Senior Associate
$132K
$126K
$0
$6.1K
Principal Associate
$126K
$117K
$500
$8.3K
Manager
$189K
$177K
$0
$12.4K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
33.3%
THN 1
33.3%
THN 2
33.3%
THN 3
Di Capital One, Options tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:
33.3% diperoleh dalam 1st-THN (33.30% tahunan)
33.3% diperoleh dalam 2nd-THN (33.30% tahunan)
33.3% diperoleh dalam 3rd-THN (33.30% tahunan)