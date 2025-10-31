Direktori Syarikat
Capital One
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Pemasaran

  • Semua Gaji Pemasaran

Capital One Pemasaran Gaji

Pakej pampasan Pemasaran median in Canada di Capital One berjumlah CA$107K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Capital One. Kemaskini terakhir: 10/31/2025

Pakej Median
company icon
Capital One
Marketing
Toronto, ON, Canada
Jumlah setahun
CA$107K
Tahap
Senior Associate
Asas
CA$98.4K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$9K
Tahun di syarikat
3 Tahun
Tahun pengalaman
4 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Capital One?
Block logo
+CA$80.6K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.8K
Datadog logo
+CA$48.7K
Verily logo
+CA$30.6K
Don't get lowballed
Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksport DataLihat Pekerjaan Terbuka

Jadual Vesting

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
Options

Di Capital One, Options tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 33.3% diperoleh dalam 1st-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 2nd-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 3rd-THN (33.30% tahunan)



Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Pemasaran tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pemasaran di Capital One in Canada berada pada jumlah pampasan tahunan CA$108,119. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Capital One untuk peranan Pemasaran in Canada ialah CA$100,881.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Capital One

Syarikat Berkaitan

  • U.S. Bank
  • JPMorgan Chase
  • Prudential Financial
  • SunTrust
  • Blackstone
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain