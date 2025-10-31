Direktori Syarikat
Capital One
  • Gaji
  • Penganalisis Kewangan

  • Semua Gaji Penganalisis Kewangan

Capital One Penganalisis Kewangan Gaji

Pakej pampasan Penganalisis Kewangan median in United States di Capital One berjumlah $120K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Capital One. Kemaskini terakhir: 10/31/2025

Pakej Median
company icon
Capital One
Financial Analyst
West McLean, VA
Jumlah setahun
$120K
Tahap
L3
Asas
$120K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Tahun di syarikat
5 Tahun
Tahun pengalaman
5 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Capital One?
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Jadual Vesting

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
Options

Di Capital One, Options tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 33.3% diperoleh dalam 1st-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 2nd-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 3rd-THN (33.30% tahunan)



Jawatan Termasuk

Penganalisis Risiko

Penganalisis Penipuan

Penganalisis Perancangan & Analisis Kewangan

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Penganalisis Kewangan di Capital One in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $165,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Capital One untuk peranan Penganalisis Kewangan in United States ialah $119,000.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Capital One

Sumber Lain