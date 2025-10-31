Capital One Saintis Data Gaji

Pampasan Saintis Data in United States di Capital One berkisar dari $136K seyear untuk Associate Data Scientist hingga $198K seyear untuk Lead Data Scientist. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $172K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Capital One. Kemaskini terakhir: 10/31/2025

Tiada gaji dijumpai

Jadual Vesting Utama 33.3 % THN 1 33.3 % THN 2 33.3 % THN 3 Jenis Saham Options Di Capital One, Options tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun: 33.3 % diperoleh dalam 1st - THN ( 33.30 % tahunan )

33.3 % diperoleh dalam 2nd - THN ( 33.30 % tahunan )

33.3 % diperoleh dalam 3rd - THN ( 33.30 % tahunan )

Apakah jadual vesting di Capital One ?

