Pampasan Saintis Data in United States di Capital One berkisar dari $136K seyear untuk Associate Data Scientist hingga $198K seyear untuk Lead Data Scientist. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $172K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Capital One. Kemaskini terakhir: 10/31/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Associate Data Scientist
$136K
$136K
$0
$0
Data Scientist
$149K
$145K
$0
$3.5K
Senior Data Scientist
$175K
$166K
$0
$8.1K
Master Data Scientist
$211K
$192K
$6.9K
$12.4K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
33.3%
THN 1
33.3%
THN 2
33.3%
THN 3
Di Capital One, Options tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:
33.3% diperoleh dalam 1st-THN (33.30% tahunan)
33.3% diperoleh dalam 2nd-THN (33.30% tahunan)
33.3% diperoleh dalam 3rd-THN (33.30% tahunan)
