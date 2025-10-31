Direktori Syarikat
  • Gaji
  • Pembangunan Korporat

  • Semua Gaji Pembangunan Korporat

Capital One Pembangunan Korporat Gaji

Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Capital One. Kemaskini terakhir: 10/31/2025

Purata Jumlah Pampasan

$98.6K - $112K
United States
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$85.9K$98.6K$112K$125K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Jadual Vesting

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
Options

Di Capital One, Options tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 33.3% diperoleh dalam 1st-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 2nd-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 3rd-THN (33.30% tahunan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pembangunan Korporat di Capital One berada pada jumlah pampasan tahunan $125,080. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Capital One untuk peranan Pembangunan Korporat ialah $85,860.

