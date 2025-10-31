Direktori Syarikat
Purata Jumlah Pampasan

CA$82.6K - CA$97.8K
Canada
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
CA$72.7KCA$82.6KCA$97.8KCA$103K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Jadual Vesting

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
Options

Di Capital One, Options tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 33.3% diperoleh dalam 1st-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 2nd-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 3rd-THN (33.30% tahunan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pembantu Pentadbiran di Capital One in Canada berada pada jumlah pampasan tahunan CA$103,188. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Capital One untuk peranan Pembantu Pentadbiran in Canada ialah CA$72,680.

Sumber Lain