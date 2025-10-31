Direktori Syarikat
Pakej pampasan Arkitek Penyelesaian median in United Kingdom di Capita berjumlah £92.8K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Capita. Kemaskini terakhir: 10/31/2025

Pakej Median
company icon
Capita
Solution Architect
London, EN, United Kingdom
Jumlah setahun
£92.8K
Tahap
-
Asas
£84.4K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£8.4K
Tahun di syarikat
7 Tahun
Tahun pengalaman
10 Tahun
Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Arkitek Penyelesaian di Capita in United Kingdom berada pada jumlah pampasan tahunan £101,949. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Capita untuk peranan Arkitek Penyelesaian in United Kingdom ialah £92,846.

