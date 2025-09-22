Direktori Syarikat
Canoo
Canoo Penganalisis Perniagaan Gaji

Purata jumlah pampasan Penganalisis Perniagaan in United States di Canoo berkisar dari $75.6K hingga $104K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Canoo. Kemaskini terakhir: 9/22/2025

Purata Jumlah Pampasan

$81.9K - $97.2K
United States
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$75.6K$81.9K$97.2K$104K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

$160K

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Canoo, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Penganalisis Perniagaan di Canoo in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $103,500. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Canoo untuk peranan Penganalisis Perniagaan in United States ialah $75,600.

Sumber Lain