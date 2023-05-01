Direktori Syarikat
Canadian Solar
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

Canadian Solar Gaji

Gaji Canadian Solar berkisar dari $68,241 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penganalisis Data di peringkat rendah hingga $298,500 untuk Undang-undang di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Canadian Solar. Dikemas kini terakhir: 9/11/2025

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan $30K+ (kadang kala $300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Penganalisis Perniagaan
$81.6K
Penganalisis Data
$68.2K
Undang-undang
$299K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Jurutera Mekanikal
$134K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Canadian Solar ialah Undang-undang at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $298,500. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Canadian Solar ialah $107,963.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Canadian Solar

Syarikat Berkaitan

  • Stripe
  • Facebook
  • Pinterest
  • DoorDash
  • Square
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain