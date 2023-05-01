Canadian Solar Gaji

Gaji Canadian Solar berkisar dari $68,241 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penganalisis Data di peringkat rendah hingga $298,500 untuk Undang-undang di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Canadian Solar . Dikemas kini terakhir: 9/11/2025