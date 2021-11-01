Direktori Syarikat
Cambia Health Solutions
Cambia Health Solutions Gaji

Gaji Cambia Health Solutions berkisar dari $74,157 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penganalisis Perniagaan di peringkat rendah hingga $274,365 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Cambia Health Solutions. Dikemas kini terakhir: 9/11/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $112K
Akauntan
$137K
Aktuari
$137K

Penganalisis Perniagaan
$74.2K
Penganalisis Data
$83.6K
Pengurus Produk
$122K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$274K
Soalan Lazim

The highest paying role reported at Cambia Health Solutions is Pengurus Kejuruteraan Perisian at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $274,365. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cambia Health Solutions is $122,385.

