Calendly Pengurus Kejuruteraan Perisian Gaji

Pakej pampasan Pengurus Kejuruteraan Perisian median in United States di Calendly berjumlah $202K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Calendly. Kemaskini terakhir: 9/22/2025

Pakej Median
company icon
Calendly
Software Engineering Manager
Atlanta, GA
Jumlah setahun
$202K
Tahap
-
Asas
$202K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Tahun di syarikat
1 Tahun
Tahun pengalaman
11 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Calendly?

$160K

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Calendly, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di Calendly in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $230,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Calendly untuk peranan Pengurus Kejuruteraan Perisian in United States ialah $212,500.

