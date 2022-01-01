Gaji ByteDance berkisar dari $16,519 dalam jumlah pampasan setahun untuk Akauntan di peringkat rendah hingga $1,207,230 untuk Jurutera Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas ByteDance. Dikemas kini terakhir: 11/21/2025
Jurutera iOS
Jurutera Perisian Mudah Alih
Jurutera Perisian Frontend
Jurutera Pembelajaran Mesin
Jurutera Perisian Backend
Jurutera Perisian Full-Stack
Jurutera Rangkaian
Jurutera Perisian Jaminan Kualiti (QA)
Jurutera Data
Jurutera Perisian Pengeluaran
Jurutera Perisian Keselamatan
Jurutera Kebolehpercayaan Laman
Jurutera Perisian Realiti Maya
Penyokong Pembangun
Saintis Penyelidikan
What do Product Managers even do?
Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.
20%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
30%
THN 4
Di ByteDance, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
20% diperoleh dalam 1st-THN (20.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)
30% diperoleh dalam 4th-THN (7.50% suku tahunan)
12 month cliff and vests quarterly.
15%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
35%
THN 4
Di ByteDance, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
15% diperoleh dalam 1st-THN (15.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (25.00% tahunan)
35% diperoleh dalam 4th-THN (35.00% tahunan)
12 month cliff and vests quarterly.
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di ByteDance, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)
12 month cliff and vests quarterly.
Lawati komuniti Levels.fyi untuk berinteraksi dengan pekerja dari pelbagai syarikat, dapatkan tips kerjaya, dan banyak lagi.
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/bytedance/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.