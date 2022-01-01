Direktori Syarikat
ByteDance Gaji

Gaji ByteDance berkisar dari $16,519 dalam jumlah pampasan setahun untuk Akauntan di peringkat rendah hingga $1,207,230 untuk Jurutera Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas ByteDance. Dikemas kini terakhir: 11/21/2025

ByteDance logo
+$25K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Jurutera Perisian
1-2 $210K
2-1 $277K
2-2 $407K
3-1 $544K
3-2 $744K
4-1 $1.21M

Jurutera iOS

Jurutera Perisian Mudah Alih

Jurutera Perisian Frontend

Jurutera Pembelajaran Mesin

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Rangkaian

Jurutera Perisian Jaminan Kualiti (QA)

Jurutera Data

Jurutera Perisian Pengeluaran

Jurutera Perisian Keselamatan

Jurutera Kebolehpercayaan Laman

Jurutera Perisian Realiti Maya

Penyokong Pembangun

Saintis Penyelidikan

Pengurus Produk
1-2 $148K
2-1 $234K
2-2 $322K
3-1 $449K
3-2 $527K
4-1 $699K
Pemasaran
1-2 $113K
2-1 $144K
2-2 $223K
3-1 $295K
3-2 $384K
4-1 $565K

Pengurus Pemasaran Produk

Saintis Data
1-2 $178K
2-1 $214K
2-2 $312K
3-1 $397K
Pereka Produk
1-2 $164K
2-1 $168K
2-2 $260K
3-1 $383K

Pereka UX

Pereka UI

Jualan
1-2 $117K
2-1 $130K
2-2 $200K
3-1 $210K

Eksekutif Akaun

Pengurus Akaun

Perekrut
1-2 $111K
2-1 $161K
2-2 $148K

Pencari

Perekrut Kepimpinan

Perekrut Teknikal

Pengurus Program
2-1 $161K
2-2 $209K
3-1 $329K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
3-1 $584K
3-2 $794K
Pengurus Program Teknikal
1-2 $151K
2-1 $224K
2-2 $267K
3-1 $376K
Sumber Manusia
1-2 $107K
2-1 $156K
2-2 $188K
3-1 $323K
Penganalisis Keselamatan Siber
1-2 $149K
2-1 $275K
2-2 $352K
3-1 $518K
Penganalisis Perniagaan
1-2 $114K
2-2 $214K
3-1 $266K
Penganalisis Data
1-2 $125K
2-1 $163K
Pengurus Projek
2-1 $97.5K
2-2 $137K
3-1 $297K
Pengurus Operasi Perniagaan
2-1 $167K
2-2 $208K
Operasi Perniagaan
Median $235K
Pembangunan Perniagaan
Median $165K
Amanah dan Keselamatan
Median $118K
Penyelidik UX
2-2 $237K
3-1 $296K
Pengurus Sains Data
Median $409K
Pengurus Rakan Kongsi
Median $205K
Penganalisis Kewangan
Median $150K
Jurutera Perkakasan
Median $350K
Undang-undang
Median $127K

Penasihat Undang-undang

Perunding Pengurusan
Median $200K
Operasi Pemasaran
Median $89.9K
Ahli Teknologi Maklumat (TM)
Median $74.1K
Operasi Hasil
Median $120K
Arkitek Penyelesaian
Median $278K

Arkitek Data

Arkitek Keselamatan Awan

Akauntan
$16.5K

Akauntan Teknikal

Pembantu Pentadbiran
$49.8K
Ketua Kakitangan
$247K
Penulis Salinan
$63.3K
Pembangunan Korporat
$233K
Perkhidmatan Pelanggan
$50.5K
Kejayaan Pelanggan
$73.8K
Pereka Grafik
$48.3K
Jurutera Mekanikal
$286K
Jurutera Optik
$387K
Pengurus Reka Bentuk Produk
$385K
Hal Ehwal Kawal Selia
$108K
Jurutera Jualan
$65.3K
Penulis Teknikal
$129K
Jumlah Ganjaran
$304K
Kapitalis Teroka
$91.9K
Jadual Vesting

20%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

30%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di ByteDance, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 20% diperoleh dalam 1st-THN (20.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 30% diperoleh dalam 4th-THN (7.50% suku tahunan)

12 month cliff and vests quarterly.

15%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

35%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di ByteDance, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 15% diperoleh dalam 1st-THN (15.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 35% diperoleh dalam 4th-THN (35.00% tahunan)

12 month cliff and vests quarterly.

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di ByteDance, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

12 month cliff and vests quarterly.

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di ByteDance ialah Jurutera Perisian at the 4-1 level dengan jumlah pampasan tahunan $1,207,230. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di ByteDance ialah $209,525.

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/bytedance/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.