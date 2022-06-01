Direktori Syarikat
Bynder
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

Bynder Gaji

Gaji Bynder berkisar dari $56,013 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pereka Produk di peringkat rendah hingga $158,308 untuk Pengurus Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Bynder. Dikemas kini terakhir: 9/11/2025

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan $30K+ (kadang kala $300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Jurutera Perisian
Median $70.7K

Jurutera Perisian Backend

Pereka Produk
Median $56K
Saintis Data
$72K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Pakar Teknologi Maklumat (TM)
$64.7K
Pemasaran
$66.9K
Pengurus Produk
$158K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$130K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Die bestbezahlte Position bei Bynder ist Pengurus Produk at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $158,308. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Bynder beträgt $70,728.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Bynder

Syarikat Berkaitan

  • Hexaware Technologies
  • Backbase
  • Productive Edge
  • Verifone
  • Arcesium
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain