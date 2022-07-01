Direktori Syarikat
Bybit
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

Bybit Gaji

Gaji Bybit berkisar dari $29,850 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jualan di peringkat rendah hingga $131,829 untuk Penganalisis Perniagaan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Bybit. Dikemas kini terakhir: 10/10/2025

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan $30K+ (kadang kala $300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Jurutera Perisian
Median $110K

Jurutera Perisian Backend

Penganalisis Data
Median $118K
Penganalisis Perniagaan
$132K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Pemasaran
$73.9K
Jurutera Mekanikal
$50.2K
Pereka Produk
$111K
Pengurus Produk
$67.9K
Jualan
$29.9K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Bybit ialah Penganalisis Perniagaan at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $131,829. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Bybit ialah $91,900.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Bybit

Syarikat Berkaitan

  • LEK
  • Kraken
  • Snap Finance
  • Wise
  • TenX
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain