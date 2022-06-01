BWX Technologies Gaji

Gaji BWX Technologies berkisar dari $84,660 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Mekanikal di peringkat rendah hingga $155,876 untuk Pengurus Projek di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas BWX Technologies . Dikemas kini terakhir: 11/21/2025